Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как ранее информировали #Буквы, Вирастюк будет баллотироваться по 87-му округу (Ивано-Франковская область).
По 50-му округу (Донецкая область) “слуги” выдвигают на довыборах главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.
“Только что решением съезда мы выдвинули Василия Ярославича (Вирастюка, – ред.) и господина Андрея Бондаренко кандидатами по этим округам”, – заявил во время брифинга глава партии Александр Корниенко.
По его словам, президент Владимир Зеленский выступал за то, чтобы “слуги” “на этих выборах предложили людей во всех смыслах сильных и действенных”.
“Василий Ярославович известный на весь мир человек, победитель очень серьезных соревнований. И в последние 5 лет он возглавляет направление, связанное с реабилитацией воинов АТО, с проведением и спортивной, и психологической реабилитации”, – рассказал Корниенко.
Комментируя выдвижение главы Покровской РГА Андрея Бондаренко, Корниенко сообщил, что “это человек из команды президента”, который “своей деятельностью за последний год воплощает на месте стремление президента к установлению мира, улучшению социальных связей, взаимодействия с оккупированной территорией”.
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