Партия "Слуга народа" официально выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как ранее информировали #Буквы, Вирастюк будет баллотироваться по 87-му округу (Ивано-Франковская область).

По 50-му округу (Донецкая область) “слуги” выдвигают на довыборах главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.

“Только что решением съезда мы выдвинули Василия Ярославича (Вирастюка, – ред.) и господина Андрея Бондаренко кандидатами по этим округам”, – заявил во время брифинга глава партии Александр Корниенко.

По его словам, президент Владимир Зеленский выступал за то, чтобы “слуги” “на этих выборах предложили людей во всех смыслах сильных и действенных”.

“Василий Ярославович известный на весь мир человек, победитель очень серьезных соревнований. И в последние 5 лет он возглавляет направление, связанное с реабилитацией воинов АТО, с проведением и спортивной, и психологической реабилитации”, – рассказал Корниенко.

Комментируя выдвижение главы Покровской РГА Андрея Бондаренко, Корниенко сообщил, что “это человек из команды президента”, который “своей деятельностью за последний год воплощает на месте стремление президента к установлению мира, улучшению социальных связей, взаимодействия с оккупированной территорией”.

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