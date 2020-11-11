Пропрезидентская политсила "Слуга народа" опустилась на третье место в рейтинге партий: в начале ноября уровень ее поддержки среди украинцев составил 18,7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре 2020 года.

Социологи проводили опрос по партиям в два этапа: с 17 по 24 октября были опрошены 1502 респондента. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября, с респондентами повторно связывались, чтобы вновь поставить вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Повторно приняли участие в опросе 1083 респондента.

Согласно полученным результатам, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, “Слугу народа” готовы поддержать 18,7% респондентов (в октябре уровень поддержки партии составлял 20,6%, а в апреле – 29,9%). В данный момент “Слуга народа” занимает лишь третье место в рейтинге после ОПЗЖ и “Европейской Солидарности”. По данным КМИС, в апреле партия занимала первое место, в октябре – второе.

“Европейская Солидарность” сейчас занимает второе место с 19,3% поддержки респондентов. С весны рейтинг партии вырос: в апреле было 13,5% поддержки, в октябре – 16% (тогда партия занимала третье место в рейтинге КМИС).

Согласно результатам опроса КМИС, первое место сейчас занимает “Оппозиционная платформа – За життя” с 22,1% поддержки респондентов. С октября рейтинг партии не изменился, а в апреле он составлял 15,8%.

Партию “Батькивщина” сейчас готовы поддержать 9,3% опрошенных (в октябре было 9,2%, а в апреле – 11,6%). Таким образом, с апреля рейтинг политсилы снизился.

За партию “Сила и честь” Игоря Смешко готовы проголосовать 6,6% респондентов (в октябре таких было 5,4%, а в апреле – 6,9%).

Кроме того, шансы преодолеть пятипроцентный барьер в Верховную Раду сейчас есть у Радикальной партии Олега Ляшко. Сейчас ее готовы поддержать 5,4% респондентов (в октябре было 5%, в апреле – 4,9%).

Партия “Голос” сейчас набирает 4,7% поддержки (в октябре было 4,2%, в апреле – 2,8%).

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.

В течение 5-8 ноября с респондентами повторно связывались, чтобы вновь поставить вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Всего повторно приняли участие в опросе 1083 респондентов (статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).