Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщила заместитель председателя фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук.

“Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду, – ред.). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов”, – сказала Евгения Кравчук.

После съезда также состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии в 50-м и 87-м избирательных округах.