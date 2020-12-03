Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк сегодня во время заседания Верховной Рады рассматривал на телефоне фото голой женской груди.

На это обратил внимание фотокорреспондент #Букв.

Инцидент произошел во время выступления нардепа от “Опозиционной платформы – За життя” Григория Мамки, которого как раз показывали во время трансляции. В кадр попал и Петруняк с телефоном, на экране которого был снимок обнаженной груди женщины.

Депутаты от “Слуги народа” в чате фракции посмеялись с этого инцидента, указав, что главу налогового и финансового комитета парламента Данила Гетманцева “возбуждает только фискализация”.

Тем временем, сам Петруняк принялся искать новости о себе в Интернете.