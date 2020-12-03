На это обратил внимание фотокорреспондент #Букв.
Инцидент произошел во время выступления нардепа от “Опозиционной платформы – За життя” Григория Мамки, которого как раз показывали во время трансляции. В кадр попал и Петруняк с телефоном, на экране которого был снимок обнаженной груди женщины.
Депутаты от “Слуги народа” в чате фракции посмеялись с этого инцидента, указав, что главу налогового и финансового комитета парламента Данила Гетманцева “возбуждает только фискализация”.
Тем временем, сам Петруняк принялся искать новости о себе в Интернете.
- В октябре прошлого года во время голосования в парламенте нардеп от “Слуги народа”, тогдашний председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.
- Выступая с трибуны Верховной Рады Богдан Яременко, объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания парламента, является уголовным преступлением, за которое журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.