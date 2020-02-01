Депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

Об этом он сказал в эфире телеканала “112-Украина”.

Так, на вопрос Любви Павловны с Аджамки (Кировоградская область), как платить за коммунальные услуги, если у нее пенсия 2 тысячи гривен, Брагарь предложил ей продать собаку.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество. […] Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… 🎥: 112.ua Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.

Напомним, ранее Брагарь написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за отказа смотреть российский сериал.