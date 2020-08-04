Национальное агентство по предотвращению коррупции составило админпротокол в отношении народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

В сообщении отмечается, что админпротокол связан с несвоевременным представлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Что именно не указал депутат, не уточняется.

В комментарии “Громадському” он рассказал, что сам обратился к НАПК относительно изменений в его имущественном состоянии. После этого Нацагентство составило админпротокол, как и предусмотрено законодательством.

Потураев объяснил, что в марте 2020-го он из Америки приобрел “старую, недорогую, битую” машину. Однако думал, что продление срока представления декларации распространяется и на уведомления об изменениях в имущественном состоянии.

“Хотя эта машина совсем не новая и не дорогая, но, по закону, я должен о ней сообщить. Поэтому я о ней сообщил только тогда, когда я уже подавал декларацию на 2019 год, и уже в НАПК объяснял, почему допустил такую ошибку”, – отметил он.

Такие же протоколы получили начальник управления прокуратуры Кировоградской области Виталий Вергелес и экс-начальник отдела Звенигородской райгосадминистрации Наталья Кузнецова.

Также НАПК нашло признаки нарушения требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов и обратилось в суд относительно мэра Ужгорода Богдана Андреева, директора международного аэропорта “Черновцы” Бориса Морского и экс-заместителя регионального сервисного центра МВД на Закарпатье Михаила Бойчука.

Кроме того, Национальное агентство составило админпротокол о нарушении порядка обнародования финансовой отчетности в отношении руководителя “Партии украинского народа” Дмитрия Подлужного.