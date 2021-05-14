За його словами, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримували негативний фідбек про діяльність МОЗ щодо процесу постачання вакцин проти коронавірусу.

“У нас дуже погана ситуація зі швидкістю вакцинації. У процес вакцинації постійно особисто втручався президент, діставав ці вакцини, спілкувався з найбільшим виробником індійським Serum Institute of India, була зустріч, Pfizer займався він та очільник Офісу президента. Вони неодноразово чули зворотній зв’язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров’я зверталося трошки пізніше, ніж інші. Завдяки цьому, можливо, є такі затримки в постачанні”, — зауважив він.

Арахамії акцентував, що питання вакцинації “забрав на себе особисто” міністр Максим Степанов.

“Якщо вся країна працює на те, щоб дістати вакцини, а МОЗ трішки гальмує, то треба тоді міняти керівництво”, — сказав він.

Очільник фракції також зазначив, що депутати переважно підтримують відставку міністра.

Зауважимо, на початку травня Зеленський заявляв, що до Дня Незалежності, 24 серпня, більшість українців, котрі потребують вакцинації проти коронавірусу COVID-19, мають отримати щеплення.

Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України.

Однак зараз уряд планує завершити вакцинацію проти коронавірусу понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році. Станом на 14 травня в України щеплено 918 164 людини, 2 дози отримали 8 358 осіб. Вакцинація розпочалася 24 лютого.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.