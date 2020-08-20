Об этом говорится в Telegram-канале партии.

Виталий Тишечко – действующий депутат Запорожского городского совета, с 11 августа 2020 занимает должность заместителя председателя Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджеров “Мотор Сичи”.

“Наша команда готова взять ответственность за динамичное развитие Запорожья без коррупции. Альтернатива есть, и мы ее предложим на местных выборах. Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу. Мы живем здесь и хорошо знаем, чем наполнена ваша жизнь “, – сказал Виталий Тишечко во время презентации стратегии развития Запорожской области.