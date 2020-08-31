«Слуга народа» представила кандидатов на должности мэров областных городов: список

Трансляция ведется на YouTube-канале “Слуги народа”.

Среди них, как подчеркнул глава политсилы Александр Корниенко, нет ни одного действующего градоначальника.

В частности, на должности мэров от “Слуги народа” будут бороться:

Винница – Сергей Борзов (глава Винницкой облгосадминистрации, экс-глава Государственного управления делами)

Днепр – Сергей Рыженко (главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, сейчас является депутатом облсовета от Блока Петра Порошенко)

Житомир – Виктор Евдокимов (ректор государственного политехнический университет “Житомирская политехника”, возглавляет областную ячейку партии “Наш край”)

Запорожье – Виталий Тишечко (депутат Запорожского горсовета, внефракционный)

Ивано-Франковск – Александр Богачев (директор строительной компании “Мельник”)

Киев – Ирина Верещук (народный депутат от “Слуги народа”, экс-мэр Равы-Русской)

Кривой Рог – Дмитрий Шевчик (промышленник, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината)

Кропивницкий – Ольга Ковалева-Алокили (банкир)

Луцк – Роман Бондарук (глава городской организации “Слуги народа”)

Николаев – Татьяна Домбровская (предприниматель, председатель ОО “Будущее Николаева”)

Одесса – Олег Филимонов (комик, бывший участник “Джентльмен-шоу”)

Полтава – Сергей Иващенко (застройщик)

Ровно – Виталий Коваль (глава облгосадминистрации)

Сумы – Татьяна Рябуха (народный депутат от “Слуги народа”)

Славянск – Ольга Алтунина (депутат Славянского городского совета от политической партии “Объединение “Самопомич”)

Тернополь – Виктор Гевко комик, автор и актер шоу “Страна У” производства студии “95 квартал”)

Ужгород – Виктор Щадей (депутат Ужгородского городского совета, выдвигался от “Батькивщины)”;

Харьков – Алексей Кучер (председатель Харьковской облгосадминистрации)

Херсон – Юрий Кириллов (ректор Херсонского государственного аграрного университета, был депутатом Херсонского горсовета от “Европейской солидарности”)

Хмельницкий – Инна Ящук (депутат Хмельницкого областного совета от партии “Объединение “Самопомич”

Черкассы – Виталий Ильченко (владелец группы компаний по производству агрохимии “Укравит”)

Черновцы – Виталий Другановский (предприниматель-ресторатор, председатель областной организации партии “Слуга народа”)

Чернигов – Юрий Тарасовец (бизнесмен, возглавлял местное отделение партии “Удар”).

Корниенко отметил, что кандидатов в мэры других областных городов, которые не были названы, еще ищут.

Напомним, ранее заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук отметила, что партия “Слуга народа” проведет съезд 29 августа.

Стоит отметить, что предыдущий съезд “Слуги народа” состоялся в феврале этого года. Тогда было объявлено, что идеологией политической партии является “украинский центризм”.

Кроме того, в “СН” объявили о создании “общественного хаба” в конгрессно-выставочном центре “Парковый”.

“Слуга народа” тогда также обновила устав и увеличила количественный состав своего руководящего органа с пяти до восьми человек.