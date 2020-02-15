Народный депутат от фракции "Слуги народа" Лада Булах внесла в Верховную Раду законопроект, который разрешит подросткам с 14 лет менять пол без ведома родителей.

Об этом свидетельствует информация на сайте Парламента.

Законопроект № 2684 о внесении изменений по реализации прав подростков в сфере здравоохранения, кроме изменения пола, позволит 14-летним отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и иных зависимостей или болезней.

Также подросткам будут предоставлять больше информации о состоянии их здоровья.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что соответствующие изменения необходимы, поскольку сейчас законодательство не содержит термина подросток, что не позволяет осуществлять формирование и реализацию государственной политики в отношении этой социальной группы.

“Действующие нормативно-правовые акты не предусматривают четких процедур особенностей реализации подростками своих прав, хотя указанный термин используют. В частности, термин “подросток” упоминается в Основах законодательства Украины о здравоохранении (ст.ст. 59, 60, 65, 66 ). Приобретение права на информацию о состоянии здоровья исключительно после достижения совершеннолетия не позволяет реализовывать иные права в сфере здравоохранения (право на согласие на медицинское вмешательство, право на выбор врача и т.д.), учитывая неосведомленность”, – отмечает автор документа.