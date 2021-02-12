Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко побывал в Беларуси на Всебелорусском народном собрании, где выступал Александр Лукашенко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Минск”, – написал Шевченко и опубликовал фотографию с мероприятия.

Кроме того, во время сборов Шевченко провел стрим с выступлением Лукашенко.

Также на Всебелорусском народном собрании побывал и коммунист Петр Симоненко.

“По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в работе форума принимает участие Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. Запланировано его выступление”, – говорится в сообщении запрещенной в Украине Компартии.

Фото: КПУ

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.