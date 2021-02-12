Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Минск”, – написал Шевченко и опубликовал фотографию с мероприятия.
Кроме того, во время сборов Шевченко провел стрим с выступлением Лукашенко.
Также на Всебелорусском народном собрании побывал и коммунист Петр Симоненко.
“По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в работе форума принимает участие Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. Запланировано его выступление”, – говорится в сообщении запрещенной в Украине Компартии.
Фото: КПУ
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- В октябре 2020 года Европарламент присудил премию имени Сахарова, которую ежегодно вручают “За свободу мысли”, оппозиции Беларуси.