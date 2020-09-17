Депутатская фракция партии "Слуга народа" отменила запланированное на сегодня заседание в связи с болезнью вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Это следует из переписки “слуг”, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Заседание фракции изначально планировалось на 15:05 17 сентября (сразу же после пленарного заседания Верховной Рады).

Нардепы хотели заслушать доклад Резникова “по работе Трехсторонней контактной группы в рамках Минского процесса”.

Кроме того, депутаты должны были обсудить внесение изменений в постановление о проведении очередных местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года (на внесении изменений настаивают контролируемые Россией боевики ОРДЛО и сами представители РФ в ТКГ).

Примерно в полдень стало известно, что заседание фракции не состоится. Об этом “слуги народа” переписывались в чате.

“Коллеги, фракция с Резниковым переносится в связи с его болезнью”, – сообщил депутатам глава фракции “СН” Давид Арахамия.

Что известно о возможных изменениях в постановление о местных выборах?

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 года очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины — только на подконтрольной украинской власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава делегации Украины Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления.

Он попросил Раду рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.

Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны.

С обращением по поводу изменений в постановление обратился в парламент и заместитель главы делегации Витольд Фокин. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращение Фокина имеет совсем иной смысл.

26 августа, после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо Кравчука, Резников проинформировал, что выборы в ОРДЛО регулируются не этим постановлением, а отдельным законом, который должен принять парламент.

31 августа Разумков сообщил, что постановление о выборах Верховная Рада должна принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки, и это может привести к срыву выборов по всей стране.

2 сентября, информируя об итогах заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ продолжают настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины и блокируют обсуждение других вопросов.