Соответствующие фото опубликовал журналист-расследователей программы “Схемы” Михаил Ткач.
Судя по фото, Тищенко припарковал авто в правительственном квартале, прямо у знака пешеходного перехода и светофора.
“Продолжаю знакомить общественность с дерзостью на дорогах от “слуг народа”. На этот раз “слугамобиль” Николая Тищенко стал поближе к знаку с изображением народа”, – отметил Ткач в подписи к фото.
Впоследствии журналист опубликовал новые фото, указав, что Тищенко авто перепарковал, однако снова с нарушением.
“Теперь он нарушает через дорогу от того места, где стоял”, – уточнил журналист.
На фото видно, что автомобиль Тищенко снова оказался у пешеходного перехода.
Согласно правилам дорожного движения (пункт 15.9), остановка запрещается “на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении”.
Ранее журналисты программы “Схемы” уже фиксировали нарушения правил дорожного движения этим же автомобилем Тищенко. Тогда журналисты фиксировали, как Mercedes с “слугой народа” за рулем пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу транспорта, чтобы не стоять в пробке. Это произошло в июне прошлого года.
Согласно декларации Тищенко за 2020 год, указанный автомобиль Mercedes-Benz S400 2018 выпуска был им приобретен в августе 2019 года. На момент приобретения стоимость транспортного средства составляла 2,6 млн грн.
- 12 марта возле Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями (на пешеходном переходе под светофором).
- За такое нарушение Давида Арахамия оштрафовали на 510 гривен.
- Впоследствии Давид Арахамия извинился за то, что припарковал свой незадекларированный Land Cruiser на пешеходном переходе. Однако при этом он посетовал на отсутствие личного водителя и плохую работу киевских коммунальщиков.
- Кроме того, Давид Арахамия сообщал, что автомобиль Toyota Land Cruiser, которым он пользуется, отсутствует в декларации, поскольку он был приобретен в течение последнего года и принадлежит его жене. Перед тем он заявлял, что пользуется “своим собственным авто”.