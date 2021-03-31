Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко припарковал свой автомобиль Mercedes S 400 с нарушением – прямо у пешеходного перехода в Киеве.

Соответствующие фото опубликовал журналист-расследователей программы “Схемы” Михаил Ткач.

Судя по фото, Тищенко припарковал авто в правительственном квартале, прямо у знака пешеходного перехода и светофора.

“Продолжаю знакомить общественность с дерзостью на дорогах от “слуг народа”. На этот раз “слугамобиль” Николая Тищенко стал поближе к знаку с изображением народа”, – отметил Ткач в подписи к фото.

Впоследствии журналист опубликовал новые фото, указав, что Тищенко авто перепарковал, однако снова с нарушением.

“Теперь он нарушает через дорогу от того места, где стоял”, – уточнил журналист.

На фото видно, что автомобиль Тищенко снова оказался у пешеходного перехода.

Согласно правилам дорожного движения (пункт 15.9), остановка запрещается “на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении”.

Ранее журналисты программы “Схемы” уже фиксировали нарушения правил дорожного движения этим же автомобилем Тищенко. Тогда журналисты фиксировали, как Mercedes с “слугой народа” за рулем пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу транспорта, чтобы не стоять в пробке. Это произошло в июне прошлого года.

Согласно декларации Тищенко за 2020 год, указанный автомобиль Mercedes-Benz S400 2018 выпуска был им приобретен в августе 2019 года. На момент приобретения стоимость транспортного средства составляла 2,6 млн грн.