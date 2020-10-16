Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу.

Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение. Оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве”, – сообщил Тищенко.