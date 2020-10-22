Партия "Слуга народа" в Бердянске объединилась с политсилами "За майбутнє" и "Оппозиционный блок".

Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа Бердянск”.

“Пришло время объединяться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые принесут реальные изменения …” За майбутнє”, “Слуга народа” и “Оппозиционный блок” объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев”, – говорится в сообщении.

Среди кандидатов в депутаты городского совета Бердянска не будет партии “За майбутнє” – политсила призывает голосовать за представителей “Слуги народа” или “Оппоблока”.