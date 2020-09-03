Об этом она рассказала в комментарии журналистке “Радио Свобода”.
Ранее сообщалось, что Ирина Верещук ради съемок “взлетела” в воздух в центре столицы.
“Когда я впервые сегодня увидела видео с “Мэри Поппинс”, похожей на Ирину Верещук, то подумала, что такого просто не может быть и это — какая-то шутка. Но “нит”. Кандидат в мэры Киева от “Слуга народа” не только подтвердила “Радио Свобода”, что на видео — действительно она, и это — кадр из будущего рекламного ролика, но и рассказала, что таким образом они с командой хотят “достучаться до молодых сердец”. Кстати, назвать автора такой идеи Ирина Верещук все же отказалась”, – написала журналистка София Середа на своей странице в соцсети.
Она также опубликовала видео, на котором Верещук подтвердила, что на видео — действительно она.
Кроме того, народный депутат рассказала, что также в ролике снимался дублер.
Верещук назвала ролик “вполне приемлемым”, “приличным” и “креативным”.
Ирину Верещук выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, состоявшегося 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
- В начале августа в Киеве появились агитационные борды нардепа, кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирины Верещук. Нардеп заявила, что не знает, ее ли агитационные борды размещены в столице.
- Лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко объяснил, что агитационные борды с фамилией кандидата, о которых она не знала, являются “подготовительной частью” ее кампании.