«Слуга народу» звинуватив Авакова у гальмуванні слідства про події 2 травня в Одесі (відео)

Відео опубліковано на YouTube-каналі Шарія.
У випуску програми “Я бачив це” пропагандист Шарій зібрав людей, які брали участь в сутичках на Куликовому полі чи були їхніми свідками. У програмі Шарія окрім Дмитрука взяли участь нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик, депутат районної ради від “Партії Шарія” Олександр Чорноіваненко; співробітник “Беркуту”, який приїхав на місце трагедії за викликом.
Дмитрук розповів, що в Одесі під час трагічних подій 2 травня перебувало “усе вище керівництво МВС і Верховної Ради”.
“Скоріше за все, це моя особиста думка, – вони замішані у тих подіях. Висновків слідства немає саме тому, що в них замішані ті люди, які на сьогодні мають вплив в українській політиці”, – сказав нардеп Шарію.
Дмитрук сказав також, що “винні у жертвах мають бути покарані”, а справа щодо подій 2 травня “затягується і не розслідується”.
(Дивитися відео з 22:15 секунди, – ред.)
Зазначимо, що на відео у трагедії звинувачують “проукраїнських активістів”, які начебто вбили невинних людей. Представників іншої думки у випуску не представили. Шарій також і не згадав про те, що сутички в Одесі почалися з атаки на проукраїнських активістів.
Нагадаємо, що у травні 2014 року МВС очолював вже нинішній його керівник Арсен Аваков.
Раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.
- Сьогодні в Одесі пройшов “Марш захисників” міста в пам’ять про події 2 травня 2014 року. У ході взяли участь більше 700 людей.
- #Букви раніше розповідали про ті трагічні події.