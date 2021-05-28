Нардеп від фракції "Слуги народу" Максим Пашковський заявив, що до його квартири вдерлися невідомі і захопили його майно.

Відповідний допис з’явився на його сторінці в Facebook.

Пашковський публічно звернувся до правоохоронців та журналістської спільноти і повідомив, що у його службовій квартирі в Києві зламали замки і систему сигналізації невідомі особи. Вони, за словами депутата, захопили його майно, зокрема — кореспонденцію та документацію нардепа.

“Щоб уникнути будь-яких провокативних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що у моєму помешканні ніколи не зберігалося та не зберігається жодних наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин. Натомість у квартирі знаходиться пакет документації, що носить режим обмеженого доступу до інформації та становить особливу цінність в рамках моєї діяльності народного депутата України!”, — заявив депутат.

Пашковський також надав фото, на якому побачити особу в спортивному одязі з закритим лицем і, ймовірно, представника поліції.

Поліція Києва та Національна поліція України поки не коментують інцидент. Не сповіщають про інцидент і інші правоохоронні органи.

Пашковський — нардеп-мажоритарник з Вінниччини. Наразі є членом комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

До обрання нардепом працював юристом, з 2009 координував власний проєкт “Юридична клініка “Швидка юридична допомога”. Впродовж останніх років його діяльність була пов’язана з IT-бізнесом. На час обрання був директором ТОВ “Панчер Солюшн” — компанії з консультування з питань комерційної діяльності й керування, засновником якої є Єгор Пашковський.

Згідно з декларацією, Пашковський у 2020 році зберігав готівкою 2,5 млн гривень, але не має ані автівок, ані нерухомості. На початку 2021 року взяв в кредит майже 600 тисяч гривень.