Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский заявлял, что готов потратить до 7 млн долларов на получение мандата.

Соответствующую аудиозапись опубликовало издание “Цензор.НЕТ”.

На этой аудиозаписи мужчина — как предполагается, Олег Семинский — делится планами о готовности баллотироваться от любой из партий. Он также озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат.

“Договорившись с тобой и подписав понятийный документ, я страхуюсь элементарно. Я попадаю в список той или иной партии, $7 лимонов у меня для этого есть. И мы отходим от момента, о котором ты говоришь, от давления”, — заявил он.

Семинский при этом отмечает, что политической деятельностью заниматься не планирует — его интересовала депутатская неприкосновенность.

“Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут неприкосновенность, пока будет возможность… Влоть до коммунистов”, — говорит он.

Собеседником Семинского, по информации издания, выступил бывший нардеп Николай Рудьковский.

Что известно о Семинском?

В 2019 году Олег Семинский стал народным депутатом, баллотировался от партии “Слуга народа” за 205 округу в Черниговской области. Отрыв от конкурента, набравшего больше всего голосов избирателей, около 10 тысяч.

Сегодня Семинский — заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Родился Семинский в Белой Церкви (Киевская область), образование получил в Киеве и Ивано-Франковске (в сферах управления международным бизнесом и добычи нефти и газа). В энергетике работал с 2000 года. Был и.о. главы правления ЗАО “Укрнефтегазтехнология”, гендиректором ЗАО “Нефтегаздобыча”, главой правления ЧАО “Нефтегаздобыча”.

Накануне выборов (с 2015 по 2019 годы) занимал должность заместителем директора ООО “Дилайс“, специализирующейся на организации строительства зданий, координировал проект по изготовлению листового стекла на Черниговской области.

В 2012 году СМИ сообщали о якобы похищении Семинского. В 2016 в интервью Семинский заявил о причастности его друга и бизнес-партнера Рудьковского (того же, что фигурирует на аудио) к похищению и содержания в плане в течение 3 лет.

Выдвижение на выборах 2019 — не первое для Семинского. В 2006 году он шел №72 в списке Социалистической партии Украины, членом которой в то время был. А во время местных выборов 2020 претендовал на выдвижение в мэры Чернигова.