Данный факт удалось зафиксировать фотокорреспонденту #Букв.
Речь идет о “Дилерской конференции 2020”, которая посвящена автомобилям Lexus и Toyota.
Народный избранник подключился к конференции на ноутбуке, после чего следил за ней в наушниках.
На мероприятии, в частности, рассказывали о диджитализации, “новых финансовых инструментах” и обмене автомобилей.
- В сентябре Чернигове нардеп от “Слуги народа” Олег Семинский подрался с предпринимателем и спускал колеса автомобилей из-за того, что рекламу кандидата в мэры от партии хотели снять с бордов.