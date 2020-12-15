Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский в разгар заседания Верховной Рады Украины слушал дилерскую автомобильную видеоконференцию.

Данный факт удалось зафиксировать фотокорреспонденту #Букв.

Речь идет о “Дилерской конференции 2020”, которая посвящена автомобилям Lexus и Toyota.

Народный избранник подключился к конференции на ноутбуке, после чего следил за ней в наушниках.

На мероприятии, в частности, рассказывали о диджитализации, “новых финансовых инструментах” и обмене автомобилей.