«Слуга» Шевченко анонсував нові поїздки до Лукашенка спільно з іншими нардепами

Народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко, який напередодні зустрічався з Олександром Лукашенком, анонсував нові візити до невизнаного президента Білорусі. Крім того, їхати він планує не сам, а з іншими парламентаріями.

Про це він повідомив у коментарі #Буквам.

Як сповіщалося, 20 квітня народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком.

Чого стосувалася розмова — не повідомляли, але у фракції вимагали від нардепа пояснень. Водночас голова фракції Давид Арахамія зазначав, що Шевченко “з точки зору закону не порушив нічого”.

Власне нардеп запевняє, що його візит був законним, посилаючись на ст. 17 закону “Про статус народного депутата”. Ця стаття регламентує, що нардеп може вступати у відносини з посадовими особами та державними органами іноземних держав лише від свого імені та при цьому має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян і не завдавати своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам.Крім цього, нардеп має намір зустрічатися з Лукашенком і членами парламенту Білорусі ще. Візити здійснювати спільно з іншими нардепами .

“Ця зустріч була перша, ознайомча. Ми розставили акценти. Ще будуть (зустрічі — ред.). Будемо тримати комунікацію. Наступного разу я приїду вже не один, є ряд нардепів, які теж виявляли бажання поїхати, подивитися, познайомитися. Мається на увазі з парламентаріями. І налагоджувати зв’язки, бо ми сусіди”, — сказав Шевченко.

Він не назвав імен та кількості цих депутатів, однак запевнив, що “і “слуги народу” в тому числі є”.

“Батьківщина” є, з “ОПЗЖ” є, з інших груп”, — додав Шевченко.

Євгеній Шевченко і Білорусь