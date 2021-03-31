По убеждению нардепа от "Слуги народа" Любви Шпак, акция протеста под Офисом президента была массовыми беспорядками, которые запомнятся свастикой на государственном здании.

Такое заявление Шпак сделала с трибуны Верховной Рады 30 марта накануне голосования за постановление об осуждении событий 20 марта.

Депутат убеждена, что акция “Не слышишь? Увидишь”, состоявшаяся в ту субботу, была массовыми беспорядками.

“Конечно, можно придумывать много слов, чтобы как-то оправдать то, что произошло под Офисом президента. Стерненко благодарит всех нас за мирную акцию. О чем вы говорите? Неужели эта акция была мирная. Давайте говорить о том и благодарить за то, что по статье массовые беспорядки не было открыто [уголовное производство], хотя все квалификационные признаки здесь есть: погромы, поджоги, уничтожение имущества. И все это в прямом эфире, перед десятками камер!”, — считает Шпак.

По убеждению депутата, лица, причастные к этому, должны быть наказаны.

Во время выступления Шпак задала риторический вопрос о том, почему активисты участвуют в акциях, а не учатся или работают.

Также особое внимание депутат обратила на свастику, которая была нарисована на Офисе президента.

“В центре столицы на государственном здании красовалась свастика, которая засветилась на весь мир, на всех телеканалах. И запомнят нас именно по этой свастике на стенах Офиса президента. Это нож в сердце всех, кто помнит ужас нацистского режима”, — заявила она.

Отметим, что правозащитники и полиция подтвердили, что свастика была нарисована уже после завершения акции. Кроме этого, активисты считают, что свастику на Офисе президента могла нарисовать полиция.

К тому же парламентарий заявила, что активисты “хотели крови”.

“Как бы это не прозвучало, но хорошо, что активистам дали возможность проявить себя. Понятно, что они хотели крови. Им хотелось показать, что полиция на них набросилась, применила газ, или кого-то избили. Но полиция воздержалась. И не было насилия”, — резюмировала депутат.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это: