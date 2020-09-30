Об этом рассказывают #Буквы.
В переписке Завитневич просил Ермака повлиять на исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.
“Привет. Помоги со Шкарлетом, он перенес выборы в Уманском университете”, – говорится в сообщении.
Сейчас в Уманском государственном педагогическом университете им. П. Тычины проходят выборы на должность ректора учебного заведения. Кандидатов трое – Безлюдный А. И., Сокирская В. В. и Ярошинская А. А.
- Ранее временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет прокомментировал найденный в его научных работах плагиат.