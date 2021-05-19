Народним депутатам від фракції "Слуги народу" пропонують приєднуватися до підписання проєкту постанови "про визнання ХАМАСу терористичною організацією".

Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Воно відбувалося у чаті “слуг” під назвою “Мажори СН”.

“Друзі, пропоную приєднатись до підписання проєкту постанови про визнання ХАМАСу терористичною організацією. Нагадаю, що це зробив уже весь цивілізований світ”, – йшлося в повідомленні-заклику до депутатів.

У відповідь ряд нардепів-“слуг” повідомили, що вже приєдналися до підписання документа.

Варто зазначити, що на сайті Верховної Ради цей проєкт постанови поки не опубліковано.

Вірогідно, документ зараз знаходиться на стадії співавторства в системі електронного документообігу, де попередньо підписуються законопроєкти перед їх офіційною публікацією.

Як відомо, ХАМАС – це палестинський воєнізований ісламський рух, який утримує під контролем Сектор Газа. Був заснований у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади (повстання палестинців проти контролю Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан та сектору Газа).

ХАМАС чи лише його воєнізоване крило (бригади “Ізз ад-Дін аль-Кассам”) оголошені терористичною організацією в Ізраїлі, США, Євросоюзі, Великій Британії та низці інших країн.

Ісламісти ХАМАСу є послідовними противниками Ізраїлю. Наразі на Близькому Сході спостерігається загострення військового конфлікту: представники ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.