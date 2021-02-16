Нардепы от "Слуги народа" инициировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) в поддержку законопроекта об обращении оружия.

Соответствующая переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Так, один из нардепов-“слуг” анонсировал создание такого объединения и предложил коллегам поучаствовать в нем.

“Коллеги, создаем МФО в поддержку принятия закона об обороте оружия с идеологией на легализацию оружия для самозащиты. Планируем не только отстаивание вопроса и дискуссии, но и практические занятия). Кому интересно присоединиться к МФО, пишите, пожалуйста, в личные”, – написал нардеп.

Что именно имеется в виду под “практическими занятиями”, он не уточнил.

Ряд других нардепов от “Слуги народа” выразили заинтересованность в этом предложении (в том числе Богдан Яременко и Иван Юнаков).

О каком законе идет речь?

Речь идет о законопроекте № 4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”.

Им предлагается установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

• А – автоматическое огнестрельное оружие;

• В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

• С – короткоствольное огнестрельное оружие;

• D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

• Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Владельцы определенной категории оружия получат удостоверения по аналогии с удостоверением водителя. На каждую единицу оружия вводится технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Авторы законопроекта предлагают ввести обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Предусмотрено создание Единого государственного реестра гражданского оружия и устанавливаются основы его ведения.

Стоит отметить, что “право на оружие” у украинцев уже есть. Оно, в частности, регламентировано приказом МВД № 622 от 1998 года. В этом документе описан порядок получения разрешения на приобретение, владение, транспортировку оружия для граждан и юридических лиц.

Законопроект, который сейчас проходит рассмотрение в Верховной Раде, – фактически не о легализации огнестрельного оружия, а о замене приказа МВД на закон (поскольку в Украине до сих пор нет закона, который бы регулировал обращение гражданского огнестрельного оружия).