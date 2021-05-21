Кілька десятків депутатів (переважно представники "Слуги народу" та "Опозиційної платформи — За життя") пропонують визнати палестинський ісламський рух ХАМАС терористичною організацією.

Відповідний проєкт постанови подано до Верховної Ради.

У четвер, 20 травня, до Верховної Ради було подано проєкт постанови “Про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною”.

Ініціаторами проєкту є кілька десятків депутатів, здебільшого — представники “Слуги народу” (включно з очільником фракції Давидом Арахамією) та “ОПЗЖ” (включно з одним з лідерів політсили Вадимом Рабіновичем). Також серед ініціаторів був віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Наразі текст проєкту на сайті парламенту відсутній. Утім перспективу його прийняття вже прокоментував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

“Цей важливий проєкт є ще одним доказом спільних цінностей, які поділяють Україна, Ізраїль та західні дипломатії”, — написав він.

Раніше в об’єктив кореспондента #Букв потрапляло листування депутатів від “Слуги народу”, під час якого обговорювали можливість приєднання до підписання проєкту. Про це писала депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як відомо, ХАМАС – це палестинський воєнізований ісламський рух, який утримує під контролем Сектор Гази. Був заснований у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади (повстання палестинців проти контролю Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан та Сектору Гази).

ХАМАС чи лише його воєнізоване крило (бригади “Ізз ад-Дін аль-Кассам”) оголошені терористичною організацією в Ізраїлі, США, Євросоюзі, Великій Британії та низці інших країн.

Ісламісти ХАМАСу є послідовними противниками Ізраїлю.