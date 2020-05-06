Администратор фан-страницы Президента Владимира Зеленского раскритиковали главу государства, обвинив его в том, что он оставил украинцев без средств для существования.

Соответствующий пост опубликован на фан-странице “Команда Зеленского Полтава“.

Администратор сообщества обратился к подписчикам, рассказав, что во время карантина его семья осталась без средств для существования.

“Во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн”, — написал он.

Владелец фан-страницы выразил недоумение тем, почему власть “продлевает карантин все дальше и дальше”, но при этом не выплачивает украинцам зарплаты и социальную помощь, “как в европейских странах, как в США”.

“Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из “Слуги народа” морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам-одиночкам, студентам? За что платить за учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать, в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам?”, — посетовал он.

Администратор сообщества призвал всех “трубить в соцсетях и на всех сайтах” о том, что люди голодают, а власть бездействует. По его словам, только так эта информация дойдет “до главы страны, до остальных деятелей страны”.

Напоследок автор публикации призвал представителей власти, которые “награбили за столько лет”, достать деньги на соцвыплаты “из своих карманов”.

Гневный пост администратора страницы собрал лайков и репостов в разы больше, чем сама страница за все время существования.

Многие комментаторы не поддержали автора поста. Они отмечали, что происходящее сейчас — последствия того выбора, который был сделан на президентских и парламентских выборах.

Автор поста на это возражение ответил емко: такого поворота событий “никто не ожидал”.

Также многие припомнили автору поста знаменитую фразу “Какая разница?”, озвученную Президентом Зеленским в его новогоднем обращении. Другие предложили не жаловаться, а включить “95 Квартал” или сериал “Слуга народа”.

Были и те, кто предложил администратору группы перейти от заявлений в Сети к активным действиями — выйти на акцию протеста.