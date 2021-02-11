Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, могут окончательно решить вопрос о выдвижении Юрия Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики в третий раз.

Об этом заявил сегодня на брифинге по итогам съезда “Слуги народа” глава партии Александр Корниенко, информируют #Буквы.

“В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции. Если фракция снова будет готова внести представление к премьер-министру, как это по Конституции мы должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, и будет тогда ВР планировать голосование”, – отметил Корниенко, отвечая на вопрос, будет ли в третий раз подаваться кандидатура Витренко.

“Сейчас этот вопрос еще обсуждается, и в понедельник на фракции придем к окончательному решению”, – добавил глава партии “СН”.

Корниенко также выразил надежду, что министр энергетики “в ближайшее время” будет назначен, “безотносительно к фамилии”.

Как известно, Верховная Рада уже дважды провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики. После первого голосования Кабинет Министров назначил его и.о. министра.

Корниенко заявлял, что вероятность, что будет третья попытка назначить Витренко вице-премьером, высока.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.

28 января Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко.