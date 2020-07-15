Во фракции "Слуги народа" все еще рассчитывают до конца недели принять постановление о назначении членов конкурсной комиссии, которая, среди прочего, будет отбирать кандидата на должность главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Соответствующую переписку в чате удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Переписка, по всей видимости, велась среди нардепов, входящих в правоохранительный комитет Парламента.

Один из депутатов написал, что в пятницу, 17 июля, в 9:00 скорее всего будет проведено заседание комитета по вопросу САП.

А глава правоохранительного комитета Денис Монастырский написал, что нужно попытаться в пятницу вынести в зал кандидатуры в комиссию по САП.

“Надо будет повторно вынести кандидатуры в пятницу в зал”, – отметил он.

Как известно, сегодня Верховная Рада Украины провалила голосование за этот проект постановления. Документом предлагалось ввести в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП семь человек.

Во фракции “Голоса” отмечали, что указанным проектом постановления авторства “слуг народа” в комиссию хотят назначить людей, связанных с Арсеном Аваковым – министром внутренних дел (“людей Авакова”). В политсиле также подчеркивали, что у кандидатов в комиссию “нет никакого опыта в борьбе с коррупцией, но при этом большинство имеют отношение к системе МВД”.

Во время обсуждения в зале заседаний нардепы от нескольких фракций говорили, что принятие постановления в нынешнем виде может создать угрозу для “безвиза”, так как в Евросоюзе настаивают на проведении прозрачного конкурса на должность главы САП.

Стоит отметить, что в пятницу состоится последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады IX созыва.