Соответствующую переписку в чате удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Переписка, по всей видимости, велась среди нардепов, входящих в правоохранительный комитет Парламента.
Один из депутатов написал, что в пятницу, 17 июля, в 9:00 скорее всего будет проведено заседание комитета по вопросу САП.
А глава правоохранительного комитета Денис Монастырский написал, что нужно попытаться в пятницу вынести в зал кандидатуры в комиссию по САП.
“Надо будет повторно вынести кандидатуры в пятницу в зал”, – отметил он.
Как известно, сегодня Верховная Рада Украины провалила голосование за этот проект постановления. Документом предлагалось ввести в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП семь человек.
Во фракции “Голоса” отмечали, что указанным проектом постановления авторства “слуг народа” в комиссию хотят назначить людей, связанных с Арсеном Аваковым – министром внутренних дел (“людей Авакова”). В политсиле также подчеркивали, что у кандидатов в комиссию “нет никакого опыта в борьбе с коррупцией, но при этом большинство имеют отношение к системе МВД”.
Во время обсуждения в зале заседаний нардепы от нескольких фракций говорили, что принятие постановления в нынешнем виде может создать угрозу для “безвиза”, так как в Евросоюзе настаивают на проведении прозрачного конкурса на должность главы САП.
Стоит отметить, что в пятницу состоится последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады IX созыва.
- Верховная Рада Украины сегодня назначила своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатуры директора Государственного бюро расследований (ГБР).