Группа народных депутатов от "Слуги народа" завтра, 1 июля, встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают #Буквы.

“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – говорится в первом сообщении.

На это предложение один их участником депутатского чата предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.

“НБУ – увольнение главы. СБУ – беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ…)”, – говорится в сообщении.