Об этом сообщают #Буквы.
“Наша группа первой будет встречаться с президентом (Владимиром Зеленским) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее”, – говорится в первом сообщении.
На это предложение один их участником депутатского чата предложил обсудить с Зеленским увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия.
“НБУ – увольнение главы. СБУ – беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ…)”, – говорится в сообщении.
- Ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил, что после завершения карантина, введенного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, спрос на валюту среди украинцев резко не повысится.