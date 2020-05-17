Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.
“Турборежим” в худших проявлениях возвращается. Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)”, – сообщила нардеп.
По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса – наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные “ведут агрессивную войну”.
“Такой себе очередной шаг в стиле “надо просто перестать стрелять”, правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно”, – отмечает Сюмар.
Также “слуги народа” хотят на законодательном уровне взять под контроль комиссию по отбору директора ГБР. Сюмар подчеркнула, что в повестке дня нет ни одного актуального вопроса по коронавирусу и поддержке экономики.
- Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный заявил в интервью #Буквам, что Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.