Нардеп от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что "турборежим" в худших проявлениях возвращается и уже во вторник депутаты могут принять закон о гражданстве, который узаконит паспорта, выданные в ОРДЛО.

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.

“Турборежим” в худших проявлениях возвращается. Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)”, – сообщила нардеп.

По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса – наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные “ведут агрессивную войну”.

“Такой себе очередной шаг в стиле “надо просто перестать стрелять”, правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно”, – отмечает Сюмар.

Также “слуги народа” хотят на законодательном уровне взять под контроль комиссию по отбору директора ГБР. Сюмар подчеркнула, что в повестке дня нет ни одного актуального вопроса по коронавирусу и поддержке экономики.