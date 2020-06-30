Сегодня в Верховной Раде Украины рассматривали поправки к законопроекту об игорном бизнесе. При этом нардепы были заняты не только законотворческой деятельностью: например, депутаты от "Слуги народа" обсуждали "алкопати".

Об этом сообщают #Буквы.

Дискуссия об “алкопати” велась в чате “слуг народа” под названием “Слуга народа. Комитет” (речь, по всей видимости, идет о комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики).

Согласно переписке, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв, один из участников разговора предложил “сделать вечеринку в формате алко-туризма”.

Это вызвало оживленную дискуссию среди “слуг”, которые оставляли реплики следующего содержания: “Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем)”, “Прямо фестиваль намечается!” и другие.

Тем временем народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Черный решил полакомиться бычками прямо в зале заседаний ВР.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда депутаты едят в зале Парламента. Например, в октябре прошлого года народные депутаты от партии “Голос” устроили “перекус” на рабочем месте в зале ВР. За подобным занятием был замечен и нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.