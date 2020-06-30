Об этом сообщают #Буквы.
Дискуссия об “алкопати” велась в чате “слуг народа” под названием “Слуга народа. Комитет” (речь, по всей видимости, идет о комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики).
Согласно переписке, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв, один из участников разговора предложил “сделать вечеринку в формате алко-туризма”.
Это вызвало оживленную дискуссию среди “слуг”, которые оставляли реплики следующего содержания: “Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем)”, “Прямо фестиваль намечается!” и другие.
Тем временем народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Черный решил полакомиться бычками прямо в зале заседаний ВР.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда депутаты едят в зале Парламента. Например, в октябре прошлого года народные депутаты от партии “Голос” устроили “перекус” на рабочем месте в зале ВР. За подобным занятием был замечен и нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.
- Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил народным депутатам, что нельзя есть, курить и удовлетворять любые физиологические потребности в сессионном зале Парламента. Он отметил, что зал ВР – “это не столовая” и “не место для курения”.