Соответствующую переписку заснял фотокорреспондент #Букв.

Напомним, Верховная Рада отклонила проект закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга”.

“Законопроект 3598 чистый лоббизм Юлии Ковалив. Друзья, нельзя его принимать без обсуждения на фракции. Юлия Ковалив решила собой подменить парламент. Давайте докажем ей на деле, что в стране Верховная Рада главнее какой-то порохоботки”, – говорится в сообщении в чате “слуг народа” “Мажори СН”.

В официальном чате фракции партии “Слуга народа” Андрей Мотовиловец призывает не вестись и “что она врет”.

“Мы не проголосовали кредит на строительство Каневской ГАЭС, которая так нужна для энергосистемы. 3659… плохо, друзья не ведитесь… Она врет”, – написал нардеп.

“Послушайте, не надо дешевых спекуляций! Позиция Президента здесь ни при чем. Речь шла о тех, кто использует его имя в “суе” и прикрывается его позицией как фиговым листком. Обсуждать больше нечего, делать политику не на чем”, – пишут в официальном чате фракции партии “Слуга народа”.

Стоит отметить, что правительственный законопроект №3598 набрал 215 голосов депутатов из 226 необходимых. Законопроект отправлен в комитет на доработку.

Документом предлагалось запустить новый механизм господдержки микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставленных таким хозсубъектам.