Народные депутаты от "Слуги народа" в данный момент не собирают подписи для проведения еще одной внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

Об этом заявил глава партии “Слуга народа” и первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко на брифинге в ходе партийного тренинга “СН” в КВЦ “Парковый”.

“У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают сейчас с избирателями. И нам даже технически будет непросто собрать 150 подписей. Если говорить о необходимости такой сессии, то она всегда есть. Во-первых, история с тем, что затянулось рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе, что технически и хронологически выбило несколько десятков хороших законов из повестки дня. К ним можно или возвращаться, или думать, что делать с ними дальше”, – отметил Корниенко.

Он добавил, что, помимо законопроектов, которые нардепы не успели рассмотреть, есть и такие, которые заблокированы постановлениями и не могут вступить в силу.

“Также есть проблемы организационные: постановлением заблокирован закон о зеленом рынке энергии. Это может обойтись стране еще дополнительно в сотни миллионов гривен, и нужно это учитывать”, – рассказал Корниенко.

Нардеп уточнил, что в “Слуге народа” сейчас не идет процесс сбора подписей для проведения внеочередной сессии ВР.

“Если говорить о каких-то датах, то я бы сейчас не называл конкретных дат. Конкретики по поводу этого у депутатов нет, сбора подписей нет, подписных листов нет – процесс никакой не идет. Идут разные разговоры и консультации, которые могут закончиться внеочередными заседаниями или уже очередной сессией в сентябре. Она должна быть по Конституции в первый вторник сентября”, – подчеркнул Корниенко.

(На видео – с 4:20)

Как известно, 17 июля состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады Украины IX созыва. А 21 июля в ВР состоялось внеочередное заседание, на котором, среди прочих, был принят законопроект о рынке зеленой энергии.