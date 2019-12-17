В партии "Слуга народа" поддерживают проведение референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине для иностранцев.

Как рассказал в интервью #Буквам нардеп от “СН” Александр Качура, предлагаемый в Парламенте земельный законопроект не откроет рынок для иностранных граждан.

Он также признал, что Международный валютный фонд не настаивает на его срочном принятии.

“Не требование МВФ, потому что мы не открываем рынок земли для иностранцев. Соответственно, интересы транснациональных корпораций европейцев – они минимальные”, – отметил нардеп.

Качура уточнил, что внес в законопроект поправку о льготах и компенсациях для украинского производителя.

“Я, более того, подал еще правку, чтобы стимулировать внутреннего производителя. Чтобы те предприятия, которые создаются на территории Украины и не сырьевой бизнес ведут, отправляя кукурузу в Польшу, которая потом в баночках к нам приходит, но уже с польским названием, получали от Кабмина соответствующие компенсации и налоговые льготы. Это я подал и рассчитываю, эта норма будет вписана. В целом к земельным законам 5 тысяч правок. Я, наверное, подал несколько сотен”, – рассказал он.

Нардеп добавил, что в “Слуге народа” хотели бы принять законопроект до конца года.

Как проинформировала на своей странице в Facebook народный депутат, замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук, “слуги народа” на заседании фракции уже одобрили норму о проведении референдума по вопросу продажи земли иностранцам.

Она уточнила, что заседание накануне проходило с одним вопросом повестки дня – введение рынка земли. Кравчук заверила, что разговоров об отсутствии необходимости рынка земли во фракции нет: дискуссии происходят относительно параметров его функционирования.

“Дискуссии продолжаются. Но не о том, нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине. А именно: комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировку по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме”, – отметила Кравчук.

По словам нардепа, также будет существенно уменьшен порог концентрации земли в одних руках.

“Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении”, – написала Кравчук.

Она также анонсировала внедрение “специальных предохранителей”, которые бы исключили спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка.

“Также нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов”, – добавила Кравчук.