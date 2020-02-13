Об этом сообщил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
Он уточнил, что обучаться поедут также нардепы из других фракций.
“Не только наши – со всего Парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению”, – отметил Корниенко.
По его словам, поскольку фракция “Слуги народа” самая крупная в Парламенте, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше нардепов от нее.
“Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет”, – подчеркнул Корниенко.
Ранее замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук анонсировала “американский Трускавец” для нардепов.
“Один из следующих “Трускавцов” для наших депутатов состоится в Штатах. И я не шучу. Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады. Из разных фракций и групп”, – писала Кравчук на своей странице в Facebook.
Она отмечала, что это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса США.
- 5 февраля народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук анонсировала новый этап обучения для парламентариев. Так, “Слуга народа” организовывает постоянный учебный центр на базе центра “Парковый”. С марта начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги.
- Ранее во фракции “Слуги народа” заявили о намерении отправить более 300 народных депутатов на обучение в Соединенные штаты Америки в 2020 году.
- 29 июля прошлого года в трускавецком пятизвездночном отеле “Риксос” стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского “Слуга народа”. Недельное обучение обошлось партии в 10 миллионов гривен.