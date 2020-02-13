Народные депутаты от фракции "Слуги народа" поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время.

Об этом сообщил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Он уточнил, что обучаться поедут также нардепы из других фракций.

“Не только наши – со всего Парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению”, – отметил Корниенко.

По его словам, поскольку фракция “Слуги народа” самая крупная в Парламенте, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше нардепов от нее.

“Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет”, – подчеркнул Корниенко.

Ранее замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук анонсировала “американский Трускавец” для нардепов.

“Один из следующих “Трускавцов” для наших депутатов состоится в Штатах. И я не шучу. Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады. Из разных фракций и групп”, – писала Кравчук на своей странице в Facebook.

Она отмечала, что это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса США.