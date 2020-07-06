Их подход зафиксировал фотограф #Букв.

На этот раз “слуги народа” встречаются с президентом по очереди, а не фракцией.

Фото: #Буквы

“Мы будем встречаться с президентом по очереди, группами. Первая была в среду. Моя группа будет на следующей неделе”, — рассказала журналистам  заместительница главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Фото: #Буквы

Фото: #Буквы

Фото: #Буквы

Фото: #Буквы

Фото: #Буквы

Также фотокорреспондент #Букв запечатлел, как с Банковой шел главный санврач Виктор Ляшко.

Фото: #Буквы

 