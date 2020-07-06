Нардепы фракции "Слуги народа" отправились на встречу к президенту Владимиру Зеленскому. Среди депутатов Андрей Герус, Юрий Корявченков и Александр Мариковский.

Их подход зафиксировал фотограф #Букв.

На этот раз “слуги народа” встречаются с президентом по очереди, а не фракцией.

“Мы будем встречаться с президентом по очереди, группами. Первая была в среду. Моя группа будет на следующей неделе”, — рассказала журналистам заместительница главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Также фотокорреспондент #Букв запечатлел, как с Банковой шел главный санврач Виктор Ляшко.