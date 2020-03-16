Часть народных депутатов из фракции "Слуги народа" призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уволить его внештатного советника Сергея Сивохо после его заявлений о "внутреннем конфликте" на Донбассе.

Об этом сообщил инициатор обращения депутат Егор Чернев на своей странице в Facebook.

Обращение поддержали около 20 нардепов.

“На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о “внутреннем конфликте”, гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись”, — отметил депутат.

В обращении указано, что публичная деятельность Сивохо “вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует Президента и вредит национальным интересам Украины”.