Об этом сообщил инициатор обращения депутат Егор Чернев на своей странице в Facebook.
Обращение поддержали около 20 нардепов.
“На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о “внутреннем конфликте”, гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись”, — отметил депутат.
В обращении указано, что публичная деятельность Сивохо “вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует Президента и вредит национальным интересам Украины”.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.