Такое предложение выдвинули нардепы Александр Ткаченко и Павел Сушко. Фото обращения Ткаченко опубликовал на своей странице в Facebook.
“Слуги народа” предлагают открыть кинотеатры с 1 июля, поскольку “ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству”.
“Кинотеатры понесли большие убытки. А ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству. Как показала практика США и Китая, если кинотеатры откроются сейчас, то существует большая вероятность, что зрителей не будет. Люди не готовы массово контактировать друг с другом, и кризис ударил по карману. Кроме того, сейчас нет больших ни голливудских, ни украинских кинопремьер, которые привлекли бы зрителя”, – отметил Ткаченко в Facebook.
По его словам, Правительство должно определиться с конкретной датой по открытию кинотеатров, а Министерство охраны здоровья – разработать нормативы санитарных мер.
“Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму”, – объяснил нардеп суть инициативы.
По его мнению, это помогло бы кинотеатрам постепенно выйти из кризиса и не оказаться в ситуации, “когда ни фильмов, ни зрителей нет”.
“При этом мы должны синхронизироваться с мировым кинотеатральным рынком. Если продолжится работа в карантинных ограничениях, мы также перенесем дату открытия на более поздний период”, – добавил Ткаченко.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.