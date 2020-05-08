Народные депутаты от "Слуги народа" предложили премьер-министру Денису Шмыгалю разрешить работу кинотеатров не ранее, чем с 1 июля.

Такое предложение выдвинули нардепы Александр Ткаченко и Павел Сушко. Фото обращения Ткаченко опубликовал на своей странице в Facebook.

“Слуги народа” предлагают открыть кинотеатры с 1 июля, поскольку “ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству”.

“Кинотеатры понесли большие убытки. А ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству. Как показала практика США и Китая, если кинотеатры откроются сейчас, то существует большая вероятность, что зрителей не будет. Люди не готовы массово контактировать друг с другом, и кризис ударил по карману. Кроме того, сейчас нет больших ни голливудских, ни украинских кинопремьер, которые привлекли бы зрителя”, – отметил Ткаченко в Facebook.

По его словам, Правительство должно определиться с конкретной датой по открытию кинотеатров, а Министерство охраны здоровья – разработать нормативы санитарных мер.

“Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты зрителям с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму”, – объяснил нардеп суть инициативы.

По его мнению, это помогло бы кинотеатрам постепенно выйти из кризиса и не оказаться в ситуации, “когда ни фильмов, ни зрителей нет”.

“При этом мы должны синхронизироваться с мировым кинотеатральным рынком. Если продолжится работа в карантинных ограничениях, мы также перенесем дату открытия на более поздний период”, – добавил Ткаченко.