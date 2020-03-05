Об этом сообщают #Буквы.

Так, в онлайн-переписке народные депутаты подбадривают друг друга:

– Малый, выше нос! Давай, может, Пороха вернем?

– К тому идет, я вижу…

слуга_народа_Порох

Фото: #Буквы

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский и бывший Глава государства Петр Порошенко пообщались тет-а-тет возле президиума Верховной Рады.