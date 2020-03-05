Об этом сообщают #Буквы.
Так, в онлайн-переписке народные депутаты подбадривают друг друга:
– Малый, выше нос! Давай, может, Пороха вернем?
– К тому идет, я вижу…
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский и бывший Глава государства Петр Порошенко пообщались тет-а-тет возле президиума Верховной Рады.
- 4 марта Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства и утвердила назначение на этот пост Дениса Шмыгаля.
- Парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины, кроме глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.