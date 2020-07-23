Депутаты от "Слуги народа" подали в парламент законопроект, предусматривающий введение административной ответственноси за действия, направленные на "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

#Буквы разбирались, какие нововведения предлагают нардепы.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект №3917 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма” был подан в парламент во вторник, 21 июля. В настоящее время он находится на рассмотрении комитета.

(прим. ред. Употребленный в законопроекте термин “гомосексуализм” считается многими лингвистами устаревшим и некорректным, несущим негативную оценочную коннотацию; вместо него предлагается использовать слово “гомосексуальность”; также использовано слово “трансгендеризм”, являющееся неправильным вариантом написания термина “трангендерность”).

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты от партии “Слуги народа” Георгий Мазурашу (избран по округу №203, Черновицкая область) и Елена Лыс (по округу №201, Черновицкая область).

Говоря о том, что является “пропагандой гомосексуализма”, стоит сделать оговорку о том, что термин “гомосексуализм” считается многими лингвистами устаревшим и некорректным, несущим негативную оценочную коннотацию; вместо него предлагается использовать слово “гомосексуальность”. Разница между терминами связана с демедикализацией феномена в Международной классификации болезней Десятого пересмотра.

Что предлагают нардепы?

В соответствии с текстом законопроекта, который появился на сайте парламента спустя двое суток после подачи документа, его авторы предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-2 “Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека”.

За такое правонарушение предлагается ввести наказание в виде штрафа для граждан в размере 17 тысяч гривен, для юридических лиц — 51 тысячи гривен.

За “публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма”, которая выражается в “публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицирущих себя с полом, противоположным биологическому, их ориентации и поведению” предлагается штрафовать на 85 тысяч гривен.

Для служащих и должностных лиц за “пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма”, а также содействие таким действиям, предусмотрен штраф на сумму в 136 тысяч гривен.

Какие цели преследует законопроект?

В пояснительной записке к проекту закона нардепы указали, что в соответствии с Конституцией Украины и признанными Украиной международными правовыми документами, государство обязано заботиться о физическом и психическом здоровье, моральном или духовном состоянии и развитии человека, а также защищать семью, как союз мужчины и женщины.

По мнению авторов законопроекта, “агрессивная пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма” направлена на уничтожение института семьи и является “аморальной угрозой современности”.

Лыс и Мазурашу заявили, что публичная пропаганда “аморальных отклонений от конституционной нормы семьи” мешает “воспитанию детей в конституционном русле”, что приравнивается ими к нарушению прав детей и их родителей.

“Поэтому введение административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество”, — отметили они.

Инициаторы законопроекта также выступили против понятия “гендер” и идеи “гендерного равенства”. Использование этого понятия в общественном дискурсе трактуется депутатами как “пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма”.

Для обоснования необходимости введения административной ответственности за такие действия авторы ссылаются на опыт других европейских стран.

“Украина выбрала европейский вектор развития, и по примеру Литвы и других европейских защитников института семьи последовательно реализует свое право на сохранение национальных ценностей своей страны”, — указано в пояснительной записке.

Стоит отметить, что авторы законопроекта обратили внимание на то, что реализация закона не потребует дополнительных затрат со стороны государства, и, более того, может стать источником пополнения госбюджета.

Что такое “пропаганда гомосексуализма”?

“Пропагандой гомосексуальности” в разных контекстах может быть назван широкий спектр явлений — от упоминания гомосексуальных отношений в искусстве (книгах, фильмах, фото) до проведения массовых акций в поддержку ЛГБТ (Марш равенства, Прайд). “Пропагандой” может считаться и распространение информационных печатных материалов о ЛГБТ, и публичное проявление своей ориентации негетеросексуальным человеком, и освещение гомосексуальности в СМИ и пр.

В законопроекте “слуг” и пояснительных документах нет четкого трактования того, что именно является “публичной демонстрацией образа жизни ЛГБТ-персон, их ориентации и поведения”, за которую предлагается ввести административную ответственность.

Термин “пропаганда гомосексуальности” используется преимущественно противниками ЛГБТ-сообщества, которые считают, что подобная деятельность мотивирует молодых людей вступать в гомосексуальные отношения и является дискриминацией гетеросексуальных людей. ЛГБТ-сообщества расценивают выражение “пропаганда гомосексуальности” как идеологическое клише, отрицая существование такого явления. Эта позиция базируется на утверждении о том, что ориентация не является чем-то таким, что человек в силах выбрать.

Понятие “пропаганда гомосексуальности” появилось в США в 1960-х годах как реакция на выход ЛГБТ-персон из “подполья” во время Стоунволлских бунтов и начало формирования движения лесбиянок, геев, бисексуалов и транс-персон за равноправие.

Борьба с “пропагандой гомосексуальности” в Украине

Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия депутаты Верховной Рады неоднократно вносили в парламент законопроекты о запрете пропаганды гомосексуальности в Украине.

Такие законопроекты инициировали, в том числе, депутаты прошлых созывов Евгений Царьков (фракция “Коммунистической партии”), Вадим Колесниченко и Виталий Журавский (Партия регионов).

В настоящее время большинство из них сняты с рассмотрения. Только законопроект Царькова был рассмотрен в зале и принят в первом чтении, однако дальнейшие чтения не проводились.

Депутат предлагал ввести запрет на производство и распространение продукции, пропагандирующей гомосексуализм (отношения сексуального характера между лицами одного пола), запрет на использование средств массовой информации для “пропаганды гомосексуализма”.

Предлагалось введение уголовной ответственности (штраф до 5100 гривен или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет) за ввоз, производство и распространение произведений с “пропагандой гомосексуализма”.

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что распространение гомосексуализма ведет к эпидемии ВИЧ/СПИДа, разрушает институт семьи и может привести к демографическому кризису, в связи с чем грозит национальной безопасности Украины.