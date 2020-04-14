Во фракции "Слуги народа" разработали изменения в регламент Верховной Рады, которые должны помочь ускорить рассмотрение во втором чтении законопроекта о невозвращении "ПриватБанка" его бывшим владельцам.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

По ее словам, “слуги народа” пытаются найти баланс между “парламентским терроризмом”, когда работа ВР блокируется многочисленными правками, и “цивилизованной парламентской процедурой”.

“Мы приняли решение, что будем действовать следующим образом: в среду (15 апреля, – ред.) соберемся еще раз и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода; тем временем комитет продолжит рассматривать правки к закону о банках; после этого мы рассмотрим его в сессионном зале”, – объяснила Кравчук.

Нардеп уточнила, что изменения, которые будут внесены в регламент Рады, еще пройдут обсуждение внутри фракции. Но сейчас рабочая версия выглядит следующим образом:

• В случае, когда к законопроекту вносится больше правок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 правок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

• Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только Парламент 226 голосами.

• Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

• После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

• Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

“Таким образом, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 000, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы”, – подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что “в этом нет ничего нового, так работают парламенты в развитых демократических обществах”.

“Даже в ПАСЕ, в котором я представляю украинскую делегацию, почти невозможно принять предложение, если его не поддержал комитет. Но мы предлагаем более мягкую процедуру, при которой даже не поддержанные комитетом поправки можно обсудить в зале. Но количество должно быть разумным, а не таким, чтобы специально остановить работу Парламента”, – подытожила нардеп.