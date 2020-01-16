Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба политсилы.
“Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа”, – отметила представитель Кабинета Министров в Парламенте, нардеп от “СН” Елена Шуляк.
По ее словам, существуют три вероятных пути того, как записи (если они аутентичны) могли быть получены:
• в рамках “уголовного расследования, которого нет”;
• в пределах контрразведывательной деятельности;
• при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.
Ранее о необходимости расследования инцидента в СБУ заявлял и первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.
“Вторая сторона – это вопрос безопасности. Я думаю, что мы этим вопросом займемся, поскольку не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а извне. И в условиях войны вопрос безопасности, прослушивания топ-чиновников очень острый. Если это действительно правда, пленки, голоса аутентичны, то нужно выяснить, кто прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности“, – подчеркивал он.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.