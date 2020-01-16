Народные депутаты от "Слуги народа" призывают Службу безопасности Украины расследовать появление в Сети аудиозаписей якобы совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба политсилы.

“Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа”, – отметила представитель Кабинета Министров в Парламенте, нардеп от “СН” Елена Шуляк.

По ее словам, существуют три вероятных пути того, как записи (если они аутентичны) могли быть получены:

• в рамках “уголовного расследования, которого нет”;

• в пределах контрразведывательной деятельности;

• при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Ранее о необходимости расследования инцидента в СБУ заявлял и первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.

“Вторая сторона – это вопрос безопасности. Я думаю, что мы этим вопросом займемся, поскольку не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а извне. И в условиях войны вопрос безопасности, прослушивания топ-чиновников очень острый. Если это действительно правда, пленки, голоса аутентичны, то нужно выяснить, кто прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности“, – подчеркивал он.