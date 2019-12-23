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«Слуги народа» проиграли на местных выборах в Николаевской области

На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области побеждают кандидаты-самовыдвиженцы, "слуги народа" - проиграли.

Понедельник, 23 декабря 2019, 08:59

Об этом сообщает местное издание “Никвести”.

По данным параллельного подсчета голосов на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах: на избирательных участках в селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент – выдвиженец партии “Слуга народа” Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. Предварительно, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда – 114 голосов.

Капустино: Андрей Ботанин – 131, Игорь Бурда – 26 голосов,

Ташкент: Андрей Ботанин – 467, Игорь Бурда – 7 голосов,

Коларово: Андрей Ботанин – 224, Игорь Бурда – 32 голоса,

Погорелово: Андрей Ботанин – 757, Игорь Бурда – 19 голосов.

Теги: местные выборы, Николаевская область, ОТО

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