«Слуги народа» проиграли на местных выборах в Николаевской области

Об этом сообщает местное издание “Никвести”.
По данным параллельного подсчета голосов на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах: на избирательных участках в селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент – выдвиженец партии “Слуга народа” Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. Предварительно, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда – 114 голосов.
Капустино: Андрей Ботанин – 131, Игорь Бурда – 26 голосов,
Ташкент: Андрей Ботанин – 467, Игорь Бурда – 7 голосов,
Коларово: Андрей Ботанин – 224, Игорь Бурда – 32 голоса,
Погорелово: Андрей Ботанин – 757, Игорь Бурда – 19 голосов.
- 2 ноября стартовал избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО).
- 22 декабря на Закарпатье в полицию поступило семь сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства во время выборов в объединенных территориальных общинах.