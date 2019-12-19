Народные депутаты от "Слуги народа" проводили своеобразную "перекличку" во внутреннем чате фракции перед голосованием за законопроект, который якобы ликвидирует депутатскую неприкосновенность.

Об этом говорится в статье #Букв “Лапши вам на уши, или Как депутаты с себя неприкосновенность “сняли”.

Так, ко второму чтению в законопроект внесли спорную правку авторства нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Григория Мамки, согласно которой народные депутаты “не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Как отмечали в партии “Голос”, таким образом, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности, где рассматривались правки, вместо отмены депутатской неприкосновенности предложил наоборот ее усилить (поскольку под формулировку “осуществление депутатских полномочий” можно подвести все что угодно).

Во время принятия законопроекта 18 декабря правку поставили на подтверждение, и ее поддержали 326 депутатов. Перед этим руководство Парламента всячески старалось мобилизовать народных избранников.

“Судя по результатам голосования, правку Мамки как защиту своих институциональных прав восприняло конституционное большинство депутатов в зале. Ее поддержали 326 депутатов. Интересно, что перед тем, как поставить правку на голосование, спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук начали как-то странно синхронно вертеть пальцами. Тем самым они подавали знак, что депутатам надо мобилизоваться перед голосованием”, – говорится в статье.

Параллельно депутаты от “Слуги народа” активно переписывались в чате, где лидеры групп отчитывались, сколько депутатов есть в Раде.

– 211 депутатов по карточкам, – написала Галина Янченко коллегам. – Где группа Дубинского? – спрашивал Давид Арахамия. – У меня нет троих, – рапортовал Юрий Мисягин. – Потураев едет с температурой, Галушко тоже едет, Грищенко на больничном еще с прошлой недели, – докладывала по своим Евгения Кравчук.

В результате за документ № 2237 проголосовал 291 народный избранник (223 – от “Слуги народа”, 22 – от “Оппозиционного платформы – За жизнь”, 15 – от группы “За будущее”, 17 – от группы “Доверие”, 14 – внефракционных).

“Батькивщина” и “Европейская Солидарность” – воздержались, “Голос” – голосовал против.

Согласно нормам, принятым нардепами, производство против депутатов сможет открыть только генеральный прокурор. Стоит отметить, что глава профильного комитета ВР Денис Монастырский обещал рассмотреть поправки о возможности открывать производство представителями НАБУ и Госбюро расследований. Однако в итоге им поручили только вести следствие.

Депутаты ликвидировали статью Конституции Украины, гарантирующую им неприкосновенность, еще 3 сентября, но более 3 месяцев не могли прописать изменения в закон, которые регулируют процессуальные действия правоохранителей относительно них.

20 сентября “слуги народа” впервые провалили президентский законопроект №1009, который менял нормы закона о статусе народного депутата, регламент и КПК в части снятия неприкосновенности депутатов.

В итоге они изъяли эти нормы из пакетного законопроекта 1009 (где была также прослушка для НАБУ и ГБР) и зарегистрировали новый, взяв паузу на несколько месяцев на рассмотрение в комитете.