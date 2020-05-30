В понедельник, 1 июня, на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщил в эфире “Эспрессо.TV” глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

“Откровенно, позиции еще не сформированы — мы на фракции еще не обсуждали. У нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать”, – отметил Монастырский.

Он уточнил, что ключевым при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по резонансным делам (о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыцком отделении полиции и стрельбе в Броварах).

“Я сторонник того, что в этих случаях нужно разбирать и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства”, – рассказал Монастырский.

(На видео – с 1 часа 37 мин.)