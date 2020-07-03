Сегодня во время рассмотрения законопроекта, позволяющего абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО, происходила оживленная переписка в чате фракции "Слуги народа".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, при обсуждении законопроекта №3734 в Парламенте состоялась дискуссия. “Европейская Солидарность” призвала поддержать документ только в первом чтении. Нардеп Ирина Геращенко объяснила, что льготы для поступления следует вводить не только для жителей оккупированных территорий, но и для детей погибших на Донбассе военнослужащих.

После этого “слуга” Роман Грищук упрекнул “ЕС”, что только их фракция отказывается поддержать проект закона. После его выступления “слуги народа” начали скандировать в адрес “Евросолидарности: “Позор!”

В связи с этим фракция “Европейской Солидарности” в полном составе вышла к трибуне, чтобы ответить на обвинения. Они окружили трибуну и президиум. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался предоставить слово нардепам, произошел спор.

В результате депутаты от “ЕС” все же добились, чтобы им позволили выступить и еще раз разъяснить свою позицию по детям погибших воинов.

Впоследствии за законопроект проголосовали в целом.

Согласно переписке в чате “Слуги народа”, нардепы от этой фракции согласовывали, когда по команде кричать “Позор!” в адрес “Европейской Солидарности”.

А “слуга народа” Александр Скичко написал, что своей позицией “ЕС” якобы демонстрирует нежелание завершения войны на Донбассе.

“Сегодня своим голосованием “ЕС” показали, что они не хотят окончания войны. Они против завершения конфликта. Против любого сближения. Это очень мощный инфоповод”, – написал Скичко.

В ответ один из “слуг” согласился с данным утверждением.

А другой отметил, что ему поведение “слуг” сегодня нравится больше чем в предыдущие пленарные дни.

Стоит отметить, что “Европейская Солидарность” не дала голосов за законопроект о праве абитуриентов с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО (Внешнего независимого оценивания).

Голосование прокомментировала нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар. Она объяснила, что “ЕС” готова была поддержать документ, но настаивала на введении таких же льгот для детей погибших на Донбассе украинских воинов.

Сюмар уточнила, что принятым законопроектом также не предусмотрен контроль за вступлением в военные вузы.

“Под массовое улюлюканье и с “заботой о детях” Рада приняла в целом закон, согласно которому выпускники с оккупированных территорий будут вступать в украинские вузы без ВНО. Мы готовы были это поддержать. В определенных вузах. Но. В этом законе не будет таких же льгот для детей погибших украинских воинов. И там не будет никаких ограничений. Вступать можно в военные вузы, без ВНО, без контроля, в пределах определенной квоты. Провести изменения нам банально не дали. Так как за “азартными играми” было не до рассмотрения образовательных законов и их доработки… И это реальное отношение к украинской армии, украинским героям и их детям этого большинства”, – подчеркнула Сюмар.