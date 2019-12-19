Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, часть нардепов сейчас находится непосредственно за трибуной, в том числе Богдан Яременко. Другие стоят возле нее. Кроме того, некоторые народные избранники находятся в президиуме.

Как сообщила в комментарии журналистам нардеп от “СН” Ольга Василевская-Смаглюк, таким образом нардепы хотят предотвратить блокирование работы ВР. В связи с этим было принято решение взять под контроль трибуну и президиум.

“Мы только что получили в рассылке от Давида Арахамии пожелание подтягиваться к президиуму, потому что его, скорее всего, будут блокировать. Хотя законопроекта о рынке земли сегодня нет. Но есть законопроект об игорном бизнесе, он тоже очень спорный”, – заявила она.