Об этом свидетельствуют сториз в Instagram ресторана.
#Буквы предположили, что в ресторане веселились глава фракции Давид Арахамия, в вышиванке, и его коллега Александр Корниенко.
Возможно, так нардепы отмечали выход на “летние каникулы”.
К слову, согласно карантинным ограничениям в столице, разрешена работа подобных заведений только до 23:00. Это касается работы ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов, столовых и заведений культуры.
Герои видео были без защитных масок.
#Буквы пытались связаться с героями видео, но они пока не прокомментировали – были ли в ресторане.
- Ранее глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.