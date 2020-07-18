Депутаты фракции "Слуга народа" накануне вечером веселились в столичном ресторане PM HALL под песню исполнителя Полиграф ШарикOFF "Черный бумер".

Об этом свидетельствуют сториз в Instagram ресторана.

#Буквы предположили, что в ресторане веселились глава фракции Давид Арахамия, в вышиванке, и его коллега Александр Корниенко.

Возможно, так нардепы отмечали выход на “летние каникулы”.

К слову, согласно карантинным ограничениям в столице, разрешена работа подобных заведений только до 23:00. Это касается работы ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, кафетериев, буфетов, столовых и заведений культуры.

Герои видео были без защитных масок.

#Буквы пытались связаться с героями видео, но они пока не прокомментировали – были ли в ресторане.