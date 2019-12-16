Об этом сообщил народный депутат от фракции партии “Голос” Андрей Осадчук на своей странице в Facebook.

“Муки неприкосновенности. Только что комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной политики подавляющим большинством голосов “Слуг народа” рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении пакет инициатив по окончательному снятию депутатской неприкосновенности, поддержав параллельно мастерскую правку коллеги из ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – “За життя”), которая фактически эту неприкосновенность полностью оставляет. Браво!” – написал Осадчук.

Центр противодействия коррупции сообщает, что члены комитета вместо обещанного улучшения, существенно ухудшили редакцию, усложнив некоторые этапы расследования в отношении депутатов: “Даже по сравнению с тем, как это происходит сейчас”.

Депутаты оставили нормы, по которым уголовное производство в отношении нардепа может начать только Генеральный прокурор. То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры Генпрокурора.

Хотя, согласно действующему законодательству, вопросом неприкосновенности может заняться любой следователь или прокурор.

Депутати профільного комітету обговорюють роль Генппрокурора на початку розслідування щодо нардепів. pic.twitter.com/GmqD4qmf9d — ЦПК (@zer0_corruption) 16 грудня 2019 р.

Более того, правоохранительный комитет отверг собственное решение, где обещал предоставить право начинать следствие и другим органам.

Еще одна новация заключается в том, что комитет настаивает на обязательном присутствии нардепа во время рассмотрения ходатайств на стадии досудебного расследования.

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Нардеп Максим Павлюк пропонує, аби більшість клопотань слідчих на стадії досудового розслідування розглядалися за обовязкової присутності нардепа. Не дуже про фактичне скасування недоторканності, чи не так? pic.twitter.com/f0eQRXQXSV — ЦПК (@zer0_corruption) 16 грудня 2019 р.

Сейчас такие ходатайства судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

В комментариях под постом Осадчука народный депутат Украины от фракции “Европейской солидарности” Виктория Сюмар раскритиковала такую правку в законопроекте.

“Я чисто для уточнения. То есть если депутат хочет попасть в госорган, его не пускают, и он пытается туда попасть, потому что это общественно важно, то он должен нести ответственность? Или на Майдане? Депутат осуществляет свою деятельность не только в стенах Парламента. И людям вполне очевидно – когда это депутатская деятельность, а когда досуг. С депутатами и так органы власти перестали считаться. И это создает проблему для реальной реализации депутатских полномочий”, – прокомментировала правку Сюмар.

Осадчук подчеркнул, что этой правкой иммунитет народных депутатов расширен до фактически полного освобождения от ответственности на время каденции.